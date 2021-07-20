Авто – купа металу: в ДТП на трасі Київ-Чоп загинула жінка

На трасі Київ-Чоп внаслідок зіткнення автомобілів Opel Astra та Mazda 3 загинула жінка. Чотирьох пасажирів авто травмовано. Із салонів їх діставали рятувальники.

Наразі на місці аварії тривають рятувальні заходи. На шляху Київ-Чоп рух транспорту ускладнено. Тут утворився корок на декілька кілометрів. Працює регулювальник.

ДТП сталося недалеко від села Дубина Стрийського району сьогодні вдень. Як зазначила патрульна поліція, водій Opel Astra не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з авто Mazda 3.

Жінка, яка загинула в цій аварії, їхала в автомобілі Mazda, ще четверо в салоні цієї машини постраждали. Рятувальники діставали їх із салону за допомогою спеціального інструменту, тому що авто перетворилося на купу металу.

Днем раніше на трасі Київ-Одеса загорівся автобус із пасажирами. Ніхто з пасажирів авто не постраждав.

Полум’я спалахнуло в моторному відсіку маршрутки, після чого сталося сильне задимлення салону.

Водій екстрено висадив пасажирів, а з пожежею впорався за допомогою автомобільного вогнегасника.

Люди, яких висадили з маршрутки, очікували на трасі, щоби їх довезли до пункту призначення.

Джерело: Патрульна поліція Львівської області

Фото: Zaxid.net