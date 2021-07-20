Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині

В результаті лобового зіткнення Opel Astra і Mazda 6 на трасі Київ-Чоп загинула жінка і 10-річний хлопчик.

Дитину вдалося довезти до лікарні, однак там вона померла від отриманих травм, повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

Крім того, в реанімацію також було доставлено водіїв обох автомобілів та 7-річна дівчинка, яка їхала в японській іномарці.

Інцидент стався близько 13.00 неподалік від неподалік села Дубина Стрийського району.

За версією правоохоронців, винуватцем аварії став 24-річний водій Opel, який виїхав на смугу зустрічного руху.

На місці події працює слідчо-оперативна бригада поліції, яка повинна встановити подробиці ДТП.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи за фактом порушення ч.3 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху при керуванні транспортним засобом, що спричинило загибель двох і більше осіб) КК України.

Порушнику загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з забороною на керування автомобілем терміном на три роки.