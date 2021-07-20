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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині

ДТП на Львівщині

В результаті лобового зіткнення Opel Astra і Mazda 6 на трасі Київ-Чоп загинула жінка і 10-річний хлопчик.

Дитину вдалося довезти до лікарні, однак там вона померла від отриманих травм, повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

Крім того, в реанімацію також було доставлено водіїв обох автомобілів та 7-річна дівчинка, яка їхала в японській іномарці.

Інцидент стався близько 13.00 неподалік від неподалік села Дубина Стрийського району.

За версією правоохоронців, винуватцем аварії став 24-річний водій Opel, який виїхав на смугу зустрічного руху.

На місці події працює слідчо-оперативна бригада поліції, яка повинна встановити подробиці ДТП.

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Вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи за фактом порушення ч.3 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху при керуванні транспортним засобом, що спричинило загибель двох і більше осіб) КК України.

Порушнику загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з забороною на керування автомобілем терміном на три роки.

Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині
Двоє загиблих і троє в реанімації: перші фото та відео з місця ДТП на Львівщині / 6 фотографий

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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