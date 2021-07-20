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Дмитро Кудрявцев |

Катували активіста в Криму: двом екс-співробітникам СБУ загрожує до 12 років в’язниці

Катування

Суд дозволив почати заочне розслідування стосовно двох колишніх співробітників Служби безпеки України по Криму, які зрадили присягу та перейшли на службу до незаконно створеного на півострові управління ФСБ.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідне рішення було прийнято у вівторок, 20 липня.

За інформацією правоохоронців, на початку лютого 2015 зловмисники викрали проукраїнського активіста.

Потім учасника революції гідності, ім’я якого не розголошується, змусили під тортурами зізнатися в нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику розформованого спецпідрозділ Беркут 18 лютого 2014 року, чого той не скоював.

Зловмисникам інкримінують злочин, передбачений ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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Якщо обвинувачених буде визнано винними, їм загрожує від восьми до 12 років позбавлення волі.

Джерело: прокуратура АРК

Фото: Depositphotos

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