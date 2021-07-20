Не хотів, щоб тато пив: під Черніговом чоловік зарубав сокирою 21-річного сина

Під Черніговом 47-річний чоловік зарубав свого сина сокирою. Як зізнався підозрюваний, хлопець заважав і не дозволяв йому зловживати алкоголем.

Інцидент стався в одному із сіл Куликівської ОТГ. Першою закривавлене тіло 21-річного хлопця побачила сусідка, яка й викликала поліцію.

Медикам, що також прибули на місце події, довелося констатувати смерть постражлалого.

На відео горе-батько сам розповів, як розправився над сином.

Слідчі встановили, що син і батько проживали у будинку вдвох. Батько постійно випивав, що ставало причиною тривалих конфліктів.

На подвір’ї правоохоронці знайшли сокиру зі слідами крові та інші докази, що свідчать про причетність 47-річного чоловіка до вбивства.

Наразі чоловіка затримали, найближчим часом буде обрано запобіжний захід.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.