Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Одесит ледь не заморив голодом 16-річного сина через “духовні практики”

Хлопчик плаче

В Одесі до лікарні у важкому стані потрапив 16-річний підліток. Медики підтвердили, що його ледь не заморив голодом рідний батько.

З’ясувалося, що чоловік цікавився так званим духовним лікуванням, тому жорстко обмежував сина у їжі.

Водночас батько сам звернувся до медиків за допомогою: адже хлопець був настільки виснаженим, що перестав пити воду.

Наразі підліток перебуває у важкому стані під наглядом лікарів, які констатували зневоднення та дефіцит ваги.

В Одесі батько ледь не заморив голодом 16-річного сина (ФОТО)

У поліції провадження відкрили за ст. 166 КК України – йдеться про злісне невиконання батьківських обов’язків.

Правоохоронці підтвердили, що родина постраждалого хлопчика ніколи не перебувала на обліку соцслужб. Досудове розслідування у справі триває.

Джерело: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка