В Одесі батько ледь не заморив голодом 16-річного сина (ФОТО)

В Одесі до лікарні у важкому стані потрапив 16-річний підліток. Медики підтвердили, що його ледь не заморив голодом рідний батько.

З’ясувалося, що чоловік цікавився так званим духовним лікуванням, тому жорстко обмежував сина у їжі.

Водночас батько сам звернувся до медиків за допомогою: адже хлопець був настільки виснаженим, що перестав пити воду.

Наразі підліток перебуває у важкому стані під наглядом лікарів, які констатували зневоднення та дефіцит ваги.

У поліції провадження відкрили за ст. 166 КК України – йдеться про злісне невиконання батьківських обов’язків.

Правоохоронці підтвердили, що родина постраждалого хлопчика ніколи не перебувала на обліку соцслужб. Досудове розслідування у справі триває.