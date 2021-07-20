20 липня в Черкасах оперуватимуть 14-річну ученицю колегіуму Берегиня, яка вистрибнула з вікна четвертого поверху.

За словами речниці Нацполіції області Зої Вовк, інцидент трапився після сімейного конфлікту.

Медики, які прибули на виклик, надали допомогу школярці на місці та доправили її до обласної дитячої лікарні.

У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму грудної клітки та закриту травму живота, повідомляє прес-секретар Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

– У постраждалої – перелом грудного відділу хребта. 20 липня їй встановлять пластину, оскільки деякі уламки кісток направлені в бік спинно-мозкового каналу й становлять загрозу його розриву, – говорить головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький.

Директор колегіуму Берегиня Інна Косенкова повідомляє, що учениця нині перебуває в свідомості, може їсти та спілкуватися з батьками.

У 2021 році дівчинка закінчила дев’ятий клас.

20 липня в патрульній поліції Києва повідомили про схожий випадок на вулиці Бориспільській у столиці.

Однак там правоохоронці встигли в останній момент зловити за ногу жінку, яка вистрибнула з вікна третього поверху.

Джерело: Вичерпно, 18000