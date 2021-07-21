Відрубав екс-дружині голову уві сні, а потім вбив доньку: подробиці вбивства у Луцьку

У Луцьку чоловік скоїв подвійне вбивство – спочатку уві сні відрубав голову 56-річній екс-дружині, а потім вбив 22-річну доньку.

Інцидент стався в будинку №32 по проспекту Соборності, повідомили в поліції.

– Бідолаха намагалася втекти, але він наздогнав її в коридорі. Вона сама заробляла, він жодної копійки не давав в сім’ю. Танечка інститут закінчила, магістратуру, мала днями йти на нову роботу, – розповіла родичка убитих.

За її словами, сімейна пара вже давно оформила розлучення, однак всі троє продовжували мешкати в одній квартирі, оскільки жінкам нікуди було піти.

Зловмисник, зазначила родичка, ніде не працював і постійно зловживав алкоголем.

Крім того, в родині постійно відбувалися випадки побутового насильства. Зокрема, близько року тому чоловік жорстоко побив свою екс-дружину й дочку, однак у в’язницю не сів та відбувся штрафом.

Після цього випадку 56-річна жінка ще двічі скаржилася на колишнього чоловіка до поліції, проте з невідомих причин постійно відмовлялася писати заяви.

Офіційно чоловік не мав ніяких психічних відхилень, однак кілька місяців тому він намагався покінчити життя самогубством.

Він поранив себе ножем у груди та стрибнув у озеро, але медикам вдалося його врятувати.

Зловмисника направлено на психіатричний огляд. Якщо медики не виявлять ніяких захворювань вбивцю судитимуть за фактом п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох і більше осіб при обтяжуючих обставинах) КК України.

Йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.