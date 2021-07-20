У ніч на 20 липня у Львові під пологовий будинок підкинули новонароджену дівчинку. Немовля залишили загорнутим у рушник біля воріт.

Подія сталася близько 3.30 біля пологового відділення на вулиці Рапопорта.

Новонароджену дитину підкинули до воріт в’їзду у пологове відділення.

Охоронець, почувши плач, знайшов немовля загорнуте у рушник.

Чоловік врятував дівчинку і одразу приніс її до приймального відділення пологового.

У дитини ще кровоточила пуповина. Температура її тіла на той момент була +33 градуси. Це свідчить про те, що дівчинка зазнала переохолодження.

Станом на ранок стан немовляти задовільний. Фізично дівчинка здорова, її вага – 3 050 г, довжина 53 см.

Після цього інциденту медики звернулися до поліцейських, щоб ті розслідували справу.

Джерело: Львівська міськрада