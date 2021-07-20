У ніч на 20 липня у Львові під пологовий будинок підкинули новонароджену дівчинку. Немовля залишили загорнутим у рушник біля воріт.
Подія сталася близько 3.30 біля пологового відділення на вулиці Рапопорта.
Новонароджену дитину підкинули до воріт в’їзду у пологове відділення.
Охоронець, почувши плач, знайшов немовля загорнуте у рушник.
Чоловік врятував дівчинку і одразу приніс її до приймального відділення пологового.
У дитини ще кровоточила пуповина. Температура її тіла на той момент була +33 градуси. Це свідчить про те, що дівчинка зазнала переохолодження.
Станом на ранок стан немовляти задовільний. Фізично дівчинка здорова, її вага – 3 050 г, довжина 53 см.
Після цього інциденту медики звернулися до поліцейських, щоб ті розслідували справу.
Джерело: Львівська міськрада