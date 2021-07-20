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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Зловили за ногу останньої миті: у Києві жінка вистрибнула з вікна

Патрульні врятували жінку, яка вистрибнула з вікна

У Києві патрульні останньої миті зловили за ногу жінку, яка вистрибнула з вікна третього поверху.

Про те, що в квартирі будинку на вулиці Бориспільській кричить жінка, поліцію сповістили перехожі. На місце події прибуло відразу два екіпажі патрульних.

Коли інспектори зайшли до помешкання, громадянка вже сиділа на вікні, звісивши ноги донизу.

Жінка нервувала й погрожувала стрибнути, якщо до неї хтось наблизиться.

Згодом вона перехилилась вперед і випала. Патрульні встигли схопити її за ногу, однак та весь час пручалася.

Допомагали поліцейським втримати жінку до приїзду рятувальників небайдужі громадяни.

Щоб затягнути її до квартири, працівникам ДСНС знадобилася драбина та мотузка.

Після порятунку жительку Києва госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

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