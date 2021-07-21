Аварія на Рівнеазоті: відкрито кримінальну справу (ФОТО, ВІДЕО)

Аварія на Рівнеазоті сталася внаслідок розгерметизації трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів.

На місці події правоохоронці встановили, що аварійна зупинка агрегату сталася у цеху з виробництва неконцентрованої азотної кислоти.

Після цього у небі над територією Рівнеазоту з’явилися клуби диму, схожі на яскраво-помаранчеві хмари.

Поліція області відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.273 (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах) КК України.

Чи порушував хтось із працівників правила безпеки і з яких причин насправді сталася розгерметизація трубопроводу, що призвела до викиду оксиду азоту, встановлюватиме слідство.

За даними місцевих ЗМІ, що головний інженер та головний механік на момент аварії на Рівнеазоті були у відрядженні.

Аварія на Рівнеазоті: поліція назвала попередню причину, відкрито кримінальну справу / 2 фотографии

Аварія на Рівнеазоті: що сталося

Про те, що під Рівним на заводі Рівнеазот сталася аварія, стало відомо ввечері 20 липня.

Випадкові очевидці почали поширювати у соцмережах фото і відео густого помаранчевого диму, що повис над підприємством.

Як заявив мер Рівного, який оперативно прибув на місце інциденту, на заводі сталася позаштатна ситуація, і панікувати не потрібно.

Рятувальники ДСНС підтвердили, що викид оксиду азоту не зашкодить ні місцевим мешканцям, ні навколишньому середовищу.