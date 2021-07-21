На Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався українських військовий. Боєць отримав поранення. Йому надали допомогу медики та доправили до лікарні.

Стан військового наразі задовільний. Інцидент трапився в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування Північ.

На місце прибули посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних сил України.

20 липня на Донбасі також отримав поранення військовий. Його госпіталізували до лікарні в задовільному стані.

За добу бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Крім того, українська сторона зафіксувала проліт безпілотних літальних апаратів на межі Донецької та Луганської областей, а також поблизу населеного пункту Піски.

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Джерело: ОТУ Північ