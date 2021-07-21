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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Намагалися потрапити до ЄС: на кордоні з Росією затримали нелегальних мігрантів

мигранти луганська область

Правоохоронці в прикордонних районах Луганської області затримали 36 мігрантів з країн Південної Азії та однієї з країн Закавказзя. Вони намагалися нелегально потрапити до Євросоюзу через територію України. 

За свій транзит вони заплатили організаторам нелегального переправлення від $12 тис. до $15 тис. 

Зараз поліцейські встановлюють організаторів каналу нелегальної міграції. Їм може загрожувати до дев’яти років в’язниці за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нелегальних мігрантів передали в міграційну службу. Зараз вирішується питання про депортацію нелегалів з території України.

Проблема нелегальних мігрантів

Напередодні Литовський Сейм проголосив зростання числа нелегальних мігрантів з боку білоруського кордону гібридною агресією.

Відповідну резолюцію парламент Литви підтримав 12 липня. Резолюція проголошує, що організовані потоки нелегалів з третіх країн є способом дестабілізації ситуації в Литві.

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