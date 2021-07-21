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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Торкався інтимних місць у воді: у Харкові затримали чоловіка, який чіплявся до дівчинки

дівчинка, дівчинка у річці, річка, ставок

У Харкові затримали 39-річного чоловіка, який приставав до восьмирічної дівчинки під час купання у річці. Невідомий підплив до дитини і почав до неї торкатися у воді.

Інцидент стався 20 липня на Салтівському кар’єрі у Харкові.

Як повідомила хрещена дівчинки, до дитини у воді почав чіплятися чоловік та торкатися інтимних місць.

Сама дівчинка одразу розповіла про інцидент дорослим. Ті у свою чергу дістали зловмисника з води та викликали правоохоронців.

Власне до поліції звернулась мати дівчинка та повідомила про те, що сталось.

Згодом правоохоронці затримали 39-річного жителя Харкова.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України. Всі обставини події наразі встановлюються.

Джерело: Труха

Фото: Depositphotos

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