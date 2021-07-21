Громадянин України, якого вперше в історії України затримали за підозрою в піратстві, проживає в Миколаєві.

Із часу повернення на батьківщину після захоплення судна в Індійському океані та вимагання викупу, чоловік кілька разів змінював паспорти й місця проживання, повідомляють у Службі безпеки України.

Зловмисник працював у міжнародній компанії, яка займається охороною комерційних суден від піратів.

Однак замість того, щоб охороняти судно, погрожуючи зброєю капітану корабля, вимагав змінити його курс та $500 тис.

Після чотириденних переговорів менеджерам компанії судновласника вдалося вмовити пірата здати зброю та розблокувати судно за $6 тис.

Проте, коли громадянин України повернувся на плавучу базу охоронної компанії, захопив її арсенал і почав нові переговори. Цього разу він погрожував викинути всю зброю за борт, якщо не отримає $100 тис.

Компанія відмовилася виплачувати викуп, тому чоловік встиг викинути частину зброї. Після цього його зупинили силою.

До відповідальності його не могли притягнути, тому що події відбувалися у відкритому морі, а на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави.

Вимагав $600 тис. та викидав зброю за борт: деталі затримання першого пірата в Україні / 7 фотографий

Жителя Миколаєва затримали вже в Україні та оголосили підозру за фактом піратства – застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих діях щодо екіпажу морського судна.

За це йому загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляють у СБУ, відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, незаконні акти, спрямовані проти безпеки морського судноплавства, належать до терористичних злочинів.

Тому розслідування та протидія таким діям є пріоритетом сучасної вітчизняної спецслужби.