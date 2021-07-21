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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Вимагав $600 тис. та викидав зброю за борт: деталі затримання першого пірата в Україні

Затримання пірата

Громадянин України, якого вперше в історії України затримали за підозрою в піратстві, проживає в Миколаєві.

Із часу повернення на батьківщину після захоплення судна в Індійському океані та вимагання викупу, чоловік кілька разів змінював паспорти й місця проживання, повідомляють у Службі безпеки України.

Зловмисник працював у міжнародній компанії, яка займається охороною комерційних суден від піратів.

Однак замість того, щоб охороняти судно, погрожуючи зброєю капітану корабля, вимагав змінити його курс та $500 тис.

Після чотириденних переговорів менеджерам компанії судновласника вдалося вмовити пірата здати зброю та розблокувати судно за $6 тис.

Проте, коли громадянин України повернувся на плавучу базу охоронної компанії, захопив її арсенал і почав нові переговори. Цього разу він погрожував викинути всю зброю за борт, якщо не отримає $100 тис.

Компанія відмовилася виплачувати викуп, тому чоловік встиг викинути частину зброї. Після цього його зупинили силою.

До відповідальності його не могли притягнути, тому що події відбувалися у відкритому морі, а на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави.

Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Затримання пірата
Вимагав $600 тис. та викидав зброю за борт: деталі затримання першого пірата в Україні / 7 фотографий

Жителя Миколаєва затримали вже в Україні та оголосили підозру за фактом піратства – застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих діях щодо екіпажу морського судна.

За це йому загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляють у СБУ, відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, незаконні акти, спрямовані проти безпеки морського судноплавства, належать до терористичних злочинів.

Тому розслідування та протидія таким діям є пріоритетом сучасної вітчизняної спецслужби.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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