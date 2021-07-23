Різанина в Києві

У Києві правоохоронці менше ніж за годину затримали 27-річного чоловіка, який порізав ножем двох жінок.

Після нападу на 63-річну жінку та її 35-річну дочку зловмисник подався до квартири своєї співмешканки за кілька кварталів від місця події, де міцно заснув.

Спочатку затриманий заперечував свою причетність до злочину, а згодом зізнався у скоєному та почав переконувати, що жертви самі спровокували його.

– Чоловік говорив, що жінки прийшли до його дружини й погрожували її вбити, підпалити квартиру та забрати дитину, тому він пішов їм мститися, – розповідає киянин Богдан Устименко, який допомагав шукати нападника.

Поки поліція шукала зловмисника, сусіди викликали постраждалим швидку.

– Коли я піднялася нагору, Аня лежала на підлозі. Її мати Катя була в кімнаті. Я відразу зрозуміла, що там щось дуже страшне, – розповідає сусідка Віра.

Старшій жінці чоловік порізав шию, а її дочці проштрикнув живіт. Медики встигли зупинити кровотечу й забрали поранених до лікарні. З останніх сил понівечені мати з донькою змогли сказали, що їх поранив знайомий.

Поки ж люди припускають, що конфлікт міг статися через наркотики, тому що одна з постраждалих жінок ними торгувала.

Затриманий, за словами речниці поліції Києва Юлії Гірдвіліс, уже був судимий за розбійний напад.

Його сусіди підтверджують: до нападника неодноразово викликали поліцію, тому що він і раніше хапався за ніж.

Нині його жертви перебувають у лікарні. Якщо жінки виживуть, їхнього кривдника судитимуть за замах на умисне вбивство одразу двох людей.