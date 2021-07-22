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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Вінницькій області затримали росіянина, який намагався незаконно потрапити в Україну

россиянин

Вінницька спеціалізована прокуратура затримала росіянина під час спроби незаконного проникнення в Україну. Він в середу прибув з Молдови. 

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Чоловік запропонував хабар прикордоннику. 

– Перебуваючи під час перевірки документів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільський – Отач, і не маючи законних підстав в’їхати на територію України, запропонував старшому зміни прикордонних нарядів Державної прикордонної служби винагороду за безперешкодний пропуск на територію України, – повідомили у відомстві. 

Правоохоронці затримали його під час передачі хабара у $1,5 тис. 

Затриманому громадянину РФ готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

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Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Центрального регіону

Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Центрального регіону

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