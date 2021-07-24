Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Іноземця із санкційного списку РНБО примусово повернули до Молдови

Депортація іноземця із санкційного списку РНБО

38-річного іноземця із санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони примусово повернули до Молдови.

Депортувала чоловіка Нацполіція спільно з Державною міграційною службою.

Крім того, йому заборонили в’їжджати на територію України.

Згідно з рішенням РНБО, громадянин був у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу.

Як зауважують правоохоронці, чоловік завдяки зв’язкам у кримінальному середовищі контролював діяльність етнічних злочинних груп, які займалися вимаганнями в Одеській та Миколаївській областях.

22 липня до Російської Федерації повернули 45-річного неодноразово судимого кримінального авторитета із санкційного списку РНБО. Чоловік був так званим наглядачем за одним із міст у Полтавській області.

Депортація іноземця із санкційного списку РНБО
Депортація іноземця із санкційного списку РНБО
Депортація іноземця із санкційного списку РНБО
Депортація іноземця із санкційного списку РНБО
Іноземця із санкційного списку РНБО примусово повернули до Молдови / 2 фотографии

14 травня Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти злодіїв у законі й іноземців, які є кримінальними авторитетами.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про обмежувальні заходи Ради нацбезпеки та оборони. Стосувалися вони 674 осіб та 137 компаній.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка