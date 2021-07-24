38-річного іноземця із санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони примусово повернули до Молдови.

Депортувала чоловіка Нацполіція спільно з Державною міграційною службою.

Крім того, йому заборонили в’їжджати на територію України.

Згідно з рішенням РНБО, громадянин був у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу.

Як зауважують правоохоронці, чоловік завдяки зв’язкам у кримінальному середовищі контролював діяльність етнічних злочинних груп, які займалися вимаганнями в Одеській та Миколаївській областях.

22 липня до Російської Федерації повернули 45-річного неодноразово судимого кримінального авторитета із санкційного списку РНБО. Чоловік був так званим наглядачем за одним із міст у Полтавській області.

Іноземця із санкційного списку РНБО примусово повернули до Молдови / 2 фотографии

14 травня Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти злодіїв у законі й іноземців, які є кримінальними авторитетами.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про обмежувальні заходи Ради нацбезпеки та оборони. Стосувалися вони 674 осіб та 137 компаній.