На Закарпатті 29-річний чоловік за кермом автомобіля Fiat Doblo наїхав на маленьку дівчинку, яка померла у реанімаційному відділенні лікарні.

ДТП сталася у селі Новобарово Тячівського району. За даними поліції, житель села Сокирниця наїхав на дитину 2019 року народження, яка вибігла з подвір’я на автодорогу.

Травмовану дівчинку разом з матір’ю водій одразу повіз у лікарню, проте медикам не вдалося врятувати її життя. Жителя Сокирниці перевірили на наявність алкоголю та наркотиків у крові.

Попередня експертиза встановила, що чоловік був тверезим за кермом машини. Слідчі призначили низку експертиз для встановлення обставин аварії. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Досудове розслідування триває.