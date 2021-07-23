Під Рівним знайшли калюжі з рожевою рідиною, екологи встановлюють походження

У полі неподалік міста Рівне з’явилися калюжі з підозрілою рідиною яскраво-рожевого кольору.

Про неочікувану знахідку повідомив мешканець села Колоденка. Фахівці ДСНС разом з екологами встановлюватимуть походження калюж.

За словами голови Корнинської ОТГ Романа Горбатюка-Василейка, рештки рідини невстановленого походження залишив один із сільськогосподарських виробників, який обробляв угіддя.

Днями на офіційному сайті ОТГ, до складу якого входить село Колоденка, повідомили про внесення ЗЗР (засоби захисту рослин) по посівах сої у полях навколишніх населених пунктів.

Відповідальним за обробку угідь є ТОВ Акріс Агро. Чи мають відношення аграрії до появи підозрілих рожевих калюж, стане зрозуміло після результатів експертиз екологів.

Аварія на Рівнеазоті

Про те, що під Рівним на заводі Рівнеазот сталася аварія, стало відомо ввечері 20 липня.

Завод Рівнеазот розташовано на території села Караєвичі, що за 30 км на південний схід від села Колоденка, де було виявлено калюжі з рожевою рідиною.

Після того, як на заводі сталася позаштатна ситуація, у повітрі над Караєвичами з’явилася густа помаранчева хмара.

Того ж дня, 20 липня, фахівці ДСНС перевірили якість повітря на можливе перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин.

Перевірка проводилася у селах Караєвичі, Городок, Обарів, а також у мікрорайоні Ювілейний у Рівному. Шкідливих речовин у повітрі виявлено не було.

Джерела: ДСНС, Корнинська ОТГ