Сам викликав поліцію: у Кривому Розі 7-річного хлопчика тримали на ланцюгу

У Кривому Розі чоловік на ланцюгу утримував свого 7-річного пасинка. У поліцію за допомогою зателефонував сам хлопчик.

Коли правоохоронці навідалися до квартири, де мешкає родина, дитина сиділа прикована за ногу до батареї.

Де перебувала матір, коли 30-річний співмешканець бив і прив’язував її сина, не повідомляється.

Поліцейські знайшли горе-вітчима на роботі: той пояснив, що син його співмешканки часто тікав з дому, тому вирішив його “перевиховати”.

Переляканий 7-річний хлопчик перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі людини із заподіянням фізичних страждань) КК України.

За скоєне чоловіку загрожує умовний або реальний термін ув’язнення терміном до п’яти років. Чи розділить відповідальність матір 7-річного хлопчика, стане відомо найближчим часом.