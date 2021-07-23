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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Вбив батька і прийшов по матір: на Волині арештували чоловіка, який тільки вийшов на волю

кулаки, бійка

На Волині чоловіка арештували на наступний день після того, як він вийшов із в’язниці за вбивство батька. Повернувшись додому, він до смерті забив свою матір.

Інцидент стався у селищі Маневичі. Сусіди знайшли тіло 63-річної жінки без ознак життя та повідомили в поліцію.

Слідство встановило, що 36-річний чоловік повернувся додому з в’язниці 21 липня. Вже вранці наступного дня у нього виник конфлікт з матір’ю.

Взявши до рук палицю, він наніс жінці множинні удари палицею по голові та тілу, після чого витягнув її непритомну на подвір’я.  Зламану палицю він покинув біля матері.

Вбив батька і прийшов по матір: на Волині арештували чоловіка, який тільки вийшов на волю
Вбив батька і прийшов по матір: на Волині арештували чоловіка, який тільки вийшов на волю
Вбив батька і прийшов по матір: на Волині арештували чоловіка, який тільки вийшов на волю
Вбив батька і прийшов по матір: на Волині арештували чоловіка, який тільки вийшов на волю
Вбив батька і прийшов по матір: на Волині арештували чоловіка, який тільки вийшов на волю / 2 фотографии

Правоохоронцям вдалося затримати горе-сина по гарячих слідах неподалік власного дому.

Найближчим часом йому буде оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) КК України.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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