На Волині чоловіка арештували на наступний день після того, як він вийшов із в’язниці за вбивство батька. Повернувшись додому, він до смерті забив свою матір.

Інцидент стався у селищі Маневичі. Сусіди знайшли тіло 63-річної жінки без ознак життя та повідомили в поліцію.

Слідство встановило, що 36-річний чоловік повернувся додому з в’язниці 21 липня. Вже вранці наступного дня у нього виник конфлікт з матір’ю.

Взявши до рук палицю, він наніс жінці множинні удари палицею по голові та тілу, після чого витягнув її непритомну на подвір’я. Зламану палицю він покинув біля матері.

Вбив батька і прийшов по матір: на Волині арештували чоловіка, який тільки вийшов на волю / 2 фотографии

Правоохоронцям вдалося затримати горе-сина по гарячих слідах неподалік власного дому.

Найближчим часом йому буде оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) КК України.