По гарячих слідах: поліцейські затримали банду грабіжників у Києві

У Києві троє зловмисників пограбували місцевого жителя, викравши у нього три тисячі доларів, три тисячі євро, а також близько п’яти тисяч гривень.

Відповідна заява надійшла співробітникам Солом’янського управління поліції ввечері п’ятниці, 23 липня.

На місце події виїхали одразу кілька нарядів патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група та медики.

– Чоловіка зв’язали та під загрозою вбивства відібрали в нього значну суму грошей. Потерпілий описав зловмисників, їх негайно було оголошено в розшук, – розповів начальник Солом’янського управління поліції Василь Зварич.

За його словами, двох нападників вдалося виявити та затримати.

Ними виявилися кияни 1992 й 1994 року народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, особу третього грабіжника поліцейські все ще не встановили.

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Розпочато провадження за фактом порушення ч.3 ст.187 (Розбій, вчинений з проникненням в житло жертви) КК України, вирішується питання щодо оголошення фігурантам підозри.

Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.