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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Кривому Розі заарештували чоловіка, який утримував на ланцюгу 7-річного хлопчика

У Кривому Розі заарештували чоловіка, який утримував на ланцюгу 7-річного хлопчика

У Кривому Розі суд обрав запобіжний захід чоловікові, який утримував на ланцюгу 7-річну дитину. За даними поліції, зловмисник перебуватиме під вартою близько 60 діб.

Напередодні 7-річний хлопчик зателефонував у поліцію та розповів, що чоловік матері б’є його та прикував до батареї ланцюгом.

На місце події виїхали правоохоронці, які звільнили дитину та відвезли у лікарню. Поліцейські встановили, що над хлопцем познущався співмешканець його матері.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Чоловіку повідомили про підозру за цими правопорушеннями. Зловмиснику загрожує ув’язнення на термін до п’яти років. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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