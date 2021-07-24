У Кривому Розі загорівся приватний пансіонат для людей похилого віку

У ніч на суботу, 24 липня, в Кривому Розі на вулиці Железнякова сталася пожежа в приватному пансіонаті для літніх людей.

Вогнище спалахнуло в одному з господарських приміщень на першому поверсі триповерхової будівлі, повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місце події швидко прибули кілька підрозділів пожежно-рятувальної служби міста.

У будівлі знаходилося 25 осіб – 22 постояльця пансіонату та троє медиків, які за ними доглядали. Всі вони були врятовані, ніхто не постраждав.

Приблизно о 4.20 ранку пожежа гасінням якого займалися 17 осіб і 5 одиниць спецтехніки, вдалося повністю ліквідувати.