У Житомирській колонії до смерті побили ув’язненого

У житомирській виправній колонії № 8 до помер один із ув’язнених, якому було нанесено тяжкі тілесні ушкодження.

За даними Офісу генпрокурора, медики в якості причини смерті вказали гостру серцеву недостатність.

При цьому судмедекспертиза встановила, що в’язень помер в від отримання тупої травми грудної клітини, множинних переломів ребер з пошкодженням легень і шоку.

Розпочато одразу три кримінальні провадження за фактами порушень, передбачених ч.2 ст.121 (Нанесення тяжкі тілесних ушкоджень із обтяжуючими обставинами), ч.1 ст.140 (Неналежне виконання медпрацівником своїх професійних обов’язків) і ч.2 ст.367 (Службова недбалість ) КК України.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років, а також позбавлення права займатися медичною діяльністю на строк до п’яти років.

Кримінальні справи були об’єднані в одне провадження, досудовим розслідуванням якого займається місцеве управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом житомирської обласної прокуратури.