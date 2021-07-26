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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

На трасі Київ – Одеса зіштовхнулись три автомобілі: 15-річний хлопець у комі

швидка допомога

Поблизу Умані, на 210-му кілометрі траси Київ – Одеса, зіштовхнулися два легковики та вантажівка. Від удару одне легкове авто перекинулось.

Унаслідок ДТП травм зазнали двоє 40-річних чоловіків та троє неповнолітніх – 17-річні юнак та дівчина та 15-річний хлопець.

На місце події прибули одразу три бригади екстреної медичної допомоги.

Усіх травмованих після огляду направили до лікувальних закладів.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоями та саднами до Уманської міської лікарні госпіталізували двох 40-річних чоловіків та 17-річного хлопця.

Дівчину орієнтовно 17-ти років відправили до районної лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим пневматораксом та забоєм грудної клітки.

Туди ж у важкому стані госпіталізували й 15-річного хлопця. Юнак, маючи закриту черепно-мозкову травму, перебував у стані коми.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

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