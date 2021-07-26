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Юлія Захарченко |

Погрожував ножем, зґвалтував та забрав гроші: у Києві незнайомець накинувся на жінку

Погрожував ножем, зґвалтував та забрав гроші: у Києві незнайомець накинувся на жінку

У Києві невідомий чоловік напав на 40-річну киянку. Зловмисник зґвалтував мешканку столиці та забрав у неї гроші, погрожуючи ножем.

За даними поліції, жінка поверталася додому через парк на вулиці Вишгородській. До неї підійшов незнайомець та почав розмову, що не сподобалося жительці столиці.

Напад на 40-річну жінку в Києві – що відомо про кривдника

Потерпіла намагалася уникнути спілкування, проте раптово чоловік дістав ніж, почав ним погрожувати, накинувся на нещасну, забрав у неї гроші та втік.

Правоохоронці встановили місцеперебування нападника та виявили у нього гроші скривдженої жінки та ніж, яким він погрожував. Ці речі направили на експертизу. Зловмисником виявився 22-річний уродженець Хмельницької області.

Напад на 40-річну жінку в Києві – що відомо про кривдника

Прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 152 (Зґвалтування) та статтею 187 (Розбій) КК України. Затриманому чоловіку повідомили про підозру.

Слідчі подали клопотання в суд для обрання запобіжного заходу зловмиснику – тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі терміном до семи років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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