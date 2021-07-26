Напад на 40-річну жінку в Києві – що відомо про кривдника

У Києві невідомий чоловік напав на 40-річну киянку. Зловмисник зґвалтував мешканку столиці та забрав у неї гроші, погрожуючи ножем.

За даними поліції, жінка поверталася додому через парк на вулиці Вишгородській. До неї підійшов незнайомець та почав розмову, що не сподобалося жительці столиці.

Потерпіла намагалася уникнути спілкування, проте раптово чоловік дістав ніж, почав ним погрожувати, накинувся на нещасну, забрав у неї гроші та втік.

Правоохоронці встановили місцеперебування нападника та виявили у нього гроші скривдженої жінки та ніж, яким він погрожував. Ці речі направили на експертизу. Зловмисником виявився 22-річний уродженець Хмельницької області.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 152 (Зґвалтування) та статтею 187 (Розбій) КК України. Затриманому чоловіку повідомили про підозру.

Слідчі подали клопотання в суд для обрання запобіжного заходу зловмиснику – тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі терміном до семи років.