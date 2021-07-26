Тіло заступника начальника Ізмаїльського відділу управління патрульної поліції Одеської області Івана Митькина знайшли в парку Перемоги Одеси.

Старший лейтенант поліції помер від механічної асфіксії.

Коли його знайшли поліцейські, він вже був мертвим – сидів під деревом, на шиї – петля з мотузки, закріплена на гілці.

Поліція не виключає вбивство.

Експерти відкрили кримінальне провадження за частиною 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство, що карається позбавленням волі від 7 до 15 років.

Як раніше повідомляли одеські ЗМІ із посиланням на власні джерела в прокуратурі, Митькин кілька днів тому перестав виходити на зв’язок.

Напередодні він позичив у товаришів по службі близько $300 тис. Гроші він брав нібито для закупівлі і вигідного перепродажу врожаю зернових, що, за його словами, могло принести кредиторам великі прибутки.

23 липня ввечері Митькин поїхав до Одеси, але наступного дня перестав виходити на зв’язок і вийшов з усіх робочих чатів. До теперешнього часу його шукала поліція.

У Івана Митькина залишилися дружина і двоє синів. Молодшому виповнилося два місяці.