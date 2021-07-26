У Києві зловили двох водіїв маршруток: один під наркотиками, інший – п’яний

На вулиці Будіндустрії у Києві патрульні з відділу безпеки дорожнього руху під час профілактичного рейду зупинили автобус Стрий-Авто. У водія маршрутки вони виявили ознаки наркотичного сп’яніння, проте пройти перевірку у встановленому законом порядку той відмовився.

А на вулиці Малиновського інспектори зупинили автобус Богдан, водій якого мав незаперечні ознаками алкогольного сп’яніння. Від перевірки драгером чоловік теж відмовився.

Обох водіїв маршруток відсторонили від роботи.

На них склали протоколи за ч.1 ст. 130 – Керування транспортним засобом у стані сп’яніння та постанову за ч. 9 ст. 133-1 – Перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду КУпАП.