У Львівській області під час руху з потягу випав молодий чоловік. Унаслідок падіння він дістав важкі травми.

Повідомлення про цей інцидент у поліцію надійшло вночі 26 липня. Керівник потягу сполученням Львів – Маріуполь розповів, що у місті Золочів під час руху транспортного засобу пасажир травмувався.

На місце події виїхали слідчі та працівники Національної поліції. Особу постраждалого чоловіка встановили – це 23-річний мешканець міста Хмельницький.

Травмованого пасажира госпіталізували у реанімаційне відділення медичного закладу. За попередніми даними поліції, житель Хмельницької області у тамбурі відчинив двері під час руху потяга, не втримався та випав з вагона.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає громадські роботи терміном до 240 годин, виправні роботи – до двох років, обмеження волі – до двох років або ув’язнення – до двох років. Наразі слідчі з’ясовують обставини інциденту та призначили низку експертиз.