У рейсовому автобусі Одеса – Київ через необачність водія пасажирка зламала чотири ребра. Швидка допомога приїхала за нею на виїзді з Одеси.

Прикрий інцидент трапився з депутатом однієї із міських рад Харківської області Світланою Кучеренко.

На своїй сторінці у Facebook вона звинуватила перевізника Gunsel (Гюнсел) у жахливій якості надання послуг, що призвело до її травмування.

– Підлокітники були або несправні, або зламані. Кондиціонери старого зразка, кнопки для виклику помічника не було. На моє прохання ввімкнути бортові планшети помічник водія відповів, що вони не працюють, а поскаржитися я можу до головного офісу Gunsel, – написала вона.

Коли жінка поверталася до свого місця, тримаючись за сидіння автобуса, водій різко загальмував: пасажирку скинуло вниз спиною на торпеду.

Зрозумівши, що дихати стає важко, Світлана Кучеренко почала просити водія і пасажирів зупинити автобус і викликати швидку допомогу.

Прохання про допомогу водій і його помічник зустріли з гумором, більше того, жоден пасажир не піднявся, щоб допомогти жінці встати зі східців автобуса.

– Водії навіть не запитали, чи є серед пасажирів лікар, щоб той оглянув мене. Коли я попросила телефон, щоб зателефонувати онуці, жінка, що сиділа поруч, чітко відмовила. Лише одна людина мені таки дала свій мобільний, – розповіла Світлана Кучеренко.

Водій не зробив термінової зупинки і їхав аж до виїзду з міста Одеса, туди ж і під’їхала карета швидкої допомоги, яка забрала жінку до лікарні.

Після проведеного КТ лікарі виявили переломи чотирьох ребер.

Свою гнівну публікацію Світлана Кучеренко завершила зверненням до усіх пасажирів, які їхали разом із нею в автобусі Одеса-Київ.

– Люблю вас, “брати і сестри”, до нестями, за вашу небайдужість та любов один до одного, – зіронізувала вона.

Наразі компанія Gunsel (Гюнсел) ніяк не відреагувала на інцидент із травмуванням пасажирки на борту їхнього автобуса.

Зазначимо, що ціни на білет цього перевізника з Одеси до Києва становлять приблизно 400-500 грн. Вартість квитків інших компаній коливається від 280 до 600 гривень.

Фото: Світлана Кучеренко