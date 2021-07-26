У Києві на мосту імені Євгена Патона вкотре прорвало трубу. Зі шляхопроводу прямує сильний потік води, який впадає в Дніпро.

Це вже третій прорив труби за цей місяць на мосту. Вперше шляхопровід прорвало 11 липня, а вдруге – через 10 днів, 21 липня.

У Київській міській Раді зазначили, що пошкодження тепломережі сталося під час планових гідравлічних випробувань.

Їх проводять кожного року в міжопалювальний період, щоб виявити найслабкіші місця трубопроводів та відремонтувати до настання опалювального сезону.

Завдяки цьому минулого року на мосту Патона не було пошкоджень – тепломережа працювала без перебоїв у найхолоднішу зиму за декілька останніх років.

Наразі комунальники розпочали роботи для ремонту, планують залучили верхолазів. Міст Патона у Києві забезпечує теплом близько 200 будинків на Русанівці та Березняках.