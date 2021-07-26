Захотіли покататися на Land Cruiser: у Києві четверо поліцейських викрали львів’янина

У Києві четверо поліцейських викрали чоловіка і намагалися заволодіти його автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 150. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Інцидент стався в одному із районних центрів Київщини.

Правоохоронці разом зі спільником, який є п’ятим підозрюваним у справі, захотіли “придбати” автомобіль у 50-річного підприємця зі Львова.

Прямо на діловій зустрічі поліцейські надягнули на чоловіка наручники, заштовхали в автомобіль і почали погрожувати, вимагаючи $10 тис.

Таким чином вони нібито гарантували підприємцеві не притягнення до відповідальності за сфабрикованим обвинуваченням у “спробі продажу викраденого автомобіля”.

Поліцейські звільнили 50-річного чоловіка лише після того, як той віддав їм частину грошей у розмірі €2 тис.

Злочинну схему за результатом проведених слідчих дій вдалося викрити: обвинувальний акт щодо підозрюваних вже направлено до суду.

Зазначається, що правоохоронці є працівниками Солом’янського управління поліції ГУ НП у Києві.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК України. Найближчим часом почнуться судові слухання у справі.