У Чернігові 49-річна жінка робила масажі дома. Під час сеансу вона звернула шию своїй клієнтці.

Як повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі, жінка долонями обох рук різко повернула шию клієнтки, в результаті чого завдала серйозну травму. Клієнтка отримала закриту хребетно-спинномозкову травму з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі.

Постраждалу доставили в неврологічне відділення однієї з лікарень міста – там вона померла.

Експертиза встановила, що смерть клієнтки наступила унаслідок завданих тілесних ушкоджень під час сеансу масажу.

Наразі щодо “масажистки” відкрили кримінальне провадження за вбивство з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України). Їй вже повідомили про підозру, а суд незабаром обере фігурантці запобіжний захід. Жінці загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, раніше у Львові суд виніс вирок 39-річному чоловікові, який убив свого товариша і залишив тіло в покинутій будівлі.

Чоловіки розпивали алкоголь в покинутій будівлі, після чого між ними виникла сварка, яка призвела до смерті одного з них.

Джерело: прокуратура Чернігівської області