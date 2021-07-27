В Україні затримали кримінального авторитета Левана Гальського – фото і подробиці

Прикордонники затримали у Харківській області “злодія в законі” з санкційного списку РНБО на прізвисько Леван Гальський, а також його спільника, який є кримінальним авторитетом також.

У понеділок, 26 липня, правопорушників затримали. Вони хотіли незаконно потрапити на територію України з Росії поза пунктом пропуску. Чоловіки були без документів.

Кримінальних авторитетів затримали у полі з соняшниками, де вони переховувалися.

Ховався у соняшниках: на кордоні затримали “злодія в законі” зі санкційного списку РНБО / 4 фотографии

Леван Гальський – це 42-річний громадянин РФ. У травні 2021 року його включили до чорного списку Ради національної безпеки і оборони України.

Разом із Леваном прикордонники затримали 31-річного кримінального авторитета, громадянина Грузії.

Порушників затримали на підставі ст. 263 кодексу України про адміністративні правопорушення.

14 травня цього року РНБО запровадила санкції проти 557 “злодіїв в законі”, а також 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Особам, які потрапли до чорного списку, забороняється перетинати український кордон, також їм не надаватимуть громадянство і посвідку на проживання.