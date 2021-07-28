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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Приїхали з Києва: в готелі на Одещині масово отруїлися діти

отруєння, дитина, біль

В Одеській області масово отруїлися діти в готелі Bugaz Sea View.

Як повідомили в Держпродспоживслужби, госпіталізовано дев’ять підлітків у віці до 15 років з гострою кишковою інфекцією.

За даними відомства, хворими виявилися діти, які прибули в складі групи з Києва, до якої входили 90 осіб.

Вони заселилися в готель під назвою Bugaz Sea View, де й харчувалися після прибуття.

Щоб встановити причину отруєння, Держпродспоживслужби проводить розслідування, в рамках якого було здійснено відбір проб. Уточнюється, що про підсумки буде повідомлено додатково.

Джерело: Держпродспоживслужби

Фото: Dreamstime

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