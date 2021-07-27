На Київщині правоохоронці викрили і затримали учасників особливо небезпечної розбійної банди “Сенсея”. Злочинці діяли з 2017 року, на їхньому рахунку – щонайменше 20 розбійних нападів.

Банду зловмисників очолював президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні, 42-річний уродженець Чернігівщини з позивним Сенсей. Під його керівництвом діяли 10 злочинців.

Що відомо поліції

Наприкінці 2017 року банда Сенсея встановила вибуховий пристрій під колесо автомобіля поліцейського, вчинивши цим самим замах на його вбивство.

Наступний інцидент стався у Броварах навесні 2018 року: тоді розбійна банда Сенсея скоїла розбійний напад на будинок судді апеляційного суду.

Погрожуючи зброєю, чоловіки пограбували будинок і викрали неповнолітнього сина потерпілого.

Уже восени 2018 року зловмисники пограбували столичного адвоката, який працював на Печерську. Щоб заволодіти дорогоцінностями та значною сумою валюти, вони прострелили чоловіку обидві ноги. Коли на місце прибула поліція, один із нападників вистрелив у поліцейського.

В іншого нападника під час втечі з місця стрільби випадково розірвалася граната в руках, внаслідок чого він загинув на місці.

Стріляли по ногах і викрадали дітей: під Києвом затримали особливо небезпечну банду Сенсея / 5 фотографий

У грудні 2020 року розбійна банда Сенсея спочатку пограбувала IT-бізнесменів, після чого скоїла розбійний напад на родину одного із мерів міст Київщини.

Напередодні різдвяних свят у тому ж 2020 році злочинці захопили будинок колишнього працівника правоохоронних органів.

Зв’язавши охоронця, чоловіки зайшли всередину і розговорилися з 4-річним хлопчиком, сином власника будинку. Вони змусили дитину розповісти, де батьки зберігають коштовності та гроші, і хлопчик показав їм кімнату з сейфом.

Забравши весь вміст сейфу, чоловіки залишили будинок. 4-річний хлопчик, на щастя, не постраждав.

Що загрожує злочинцям

Банду Сенсея затримали невдовзі після останнього розбійного нападу, який чоловіки зняли на відео та опублікували у власному Telegram-каналі.

Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Учасникам банди загрожує до 15 років позбавлення волі, самому ж Сенсею – довічне ув’язнення.