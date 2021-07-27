У Києві на Троєщині дев’ятирічний хлопчик спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

27 липня батько посадив сина за кермо автомобіля Tesla, аби навчити його кермувати. Урок кермування чоловік влаштував на території закритого торгівельного центру.

Ба більше, неповнолітній хлопчик їздив вулицями зі щільним трафіком.

За попередніми даними, хлопець, розгубившись, занадто сильно натиснув на педаль і Tesla почала прискорюватись.

Внаслідок цього вона на великій швидкості заїхала на парковку та протаранила легковик Chevrolet, який належить автошколі. У автомобілі саме перебували учень та інструктор.

Потім школяр виїхав на газон, де й зупинився. За попередніми даними, постраждалих внаслідок автопригоди немає.

Патрульні, приїхавши на місце ДТП, склали на батька хлопчика протоколи про передачу керування людям, які не мають на це дозволу.

Власнику електрокара тепер загрожує штраф у розмірі 510 грн.