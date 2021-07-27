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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Знайшли напівоголеною і з кляпом: на Полтавщині чоловік вбив і зґвалтував дружину

убийца

У Полтавській області чоловік вбив і зґвалтував власну 24-річну дружину. У дівчини залишилося двоє дітей. 

У поліцію напередодні звернулися її батьки, оскільки дівчина пропала, коли поверталася додому. 

Силовики кинулися на пошуки потерпілої. Вони тривали всю ніч. Вранці її тіло знайшли в напівоголеному стані, з кляпом у роті. Молоду матір зґвалтували та задушили, не залишивши жодного шансу на виживання.

У вбивстві підозрювали чоловіка, який раніше вже ґвалтував дівчину. 

Під час спілкування з родичами підозрюваного співробітники карного розшуку почали цікавитися дитинством розшукуваного. Стало відомо, що він у дитячому віці після будь-якого конфлікту втік і переховувався на горищах різних будівель.

– Після цього поліцейські почали детальніше відпрацьовувати такі місця. У результаті оперативники знайшли душогуба на горищі покинутої школи та затримали, – повідомили в Департаменті карного розшуку. 

Слідчі за погодженням з прокуратурою вже повідомили йому про підозру у вчиненні зґвалтування і вбивства, сполученого зі зґвалтуванням. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – утримання під вартою. Йому загрожує покарання аж до довічного ув’язнення. 

Чоловік зізнається і співпрацює зі слідством.

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Джерело: Департамент карного розшуку

Фото: Департамент карного розшуку

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