У Полтавській області чоловік вбив і зґвалтував власну 24-річну дружину. У дівчини залишилося двоє дітей.

У поліцію напередодні звернулися її батьки, оскільки дівчина пропала, коли поверталася додому.

Силовики кинулися на пошуки потерпілої. Вони тривали всю ніч. Вранці її тіло знайшли в напівоголеному стані, з кляпом у роті. Молоду матір зґвалтували та задушили, не залишивши жодного шансу на виживання.

У вбивстві підозрювали чоловіка, який раніше вже ґвалтував дівчину.

Під час спілкування з родичами підозрюваного співробітники карного розшуку почали цікавитися дитинством розшукуваного. Стало відомо, що він у дитячому віці після будь-якого конфлікту втік і переховувався на горищах різних будівель.

– Після цього поліцейські почали детальніше відпрацьовувати такі місця. У результаті оперативники знайшли душогуба на горищі покинутої школи та затримали, – повідомили в Департаменті карного розшуку.

Слідчі за погодженням з прокуратурою вже повідомили йому про підозру у вчиненні зґвалтування і вбивства, сполученого зі зґвалтуванням. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – утримання під вартою. Йому загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Чоловік зізнається і співпрацює зі слідством.

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Джерело: Департамент карного розшуку

Фото: Департамент карного розшуку