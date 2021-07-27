У Полтавській області чоловік вбив і зґвалтував власну 24-річну дружину. У дівчини залишилося двоє дітей.
У поліцію напередодні звернулися її батьки, оскільки дівчина пропала, коли поверталася додому.
Силовики кинулися на пошуки потерпілої. Вони тривали всю ніч. Вранці її тіло знайшли в напівоголеному стані, з кляпом у роті. Молоду матір зґвалтували та задушили, не залишивши жодного шансу на виживання.
У вбивстві підозрювали чоловіка, який раніше вже ґвалтував дівчину.
Під час спілкування з родичами підозрюваного співробітники карного розшуку почали цікавитися дитинством розшукуваного. Стало відомо, що він у дитячому віці після будь-якого конфлікту втік і переховувався на горищах різних будівель.
– Після цього поліцейські почали детальніше відпрацьовувати такі місця. У результаті оперативники знайшли душогуба на горищі покинутої школи та затримали, – повідомили в Департаменті карного розшуку.
Слідчі за погодженням з прокуратурою вже повідомили йому про підозру у вчиненні зґвалтування і вбивства, сполученого зі зґвалтуванням. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – утримання під вартою. Йому загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
Чоловік зізнається і співпрацює зі слідством.
Джерело: Департамент карного розшуку