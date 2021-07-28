Авіакатастрофа на Прикарпатті: на борту були громадяни США

Громадянство трьох загиблих іноземців в результаті аварії спортивного літака WT-10 Advantic в селі Шепарівці Івано-Франківської області ще встановлюється. Поки ведеться слідство.

Про це повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Аварія сталася вдень 28 липня. Всього загинули чотири людини, включаючи пілота з Прикарпаття.

– На місце трагедії виїхали представники обласної державної адміністрації та відповідних служб. Створено оперативний штаб, який на місці ухвалює необхідні рішення. Водночас проводяться слідчі дії та встановлюється громадянство загиблих, – повідомили в ОДА.

За даними ОДА, падіння літака на приватний житловий будинок з подальшим його горінням сталося о 13.38. Пожежу ліквідували трохи менше, ніж через годину. На момент аварії в будинку людей не було.

Оновлено 18.12. Об’єднана єврейська громада України повідомила, що в авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди – громадяни США. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок в цей район. Водночас ОДА досі не підтверджує громадянство загиблих.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що загинув пілот Ігор Табанюк. Він був професіоналом своєї справи, інструктором і співвласником аеродрому малої авіації в Коломиї.

Аварія вертольота в Польщі

На початку липня сталася аварія вертольота в Польщі, на борту якого були українці.

У результаті аварії постраждали пілот і двоє пасажирів, їх відразу доставили в лікарню.

Пізніше з’ясувалося, що у вертольота почалися проблеми з двигуном незабаром після зльоту.

Детальніше про авіакатастрофу в Польщі – читайте в матеріалі.

Джерело: Івано-Франківська ОДА