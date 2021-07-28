Імовірною причиною пожежі в лісах Національного заповідника Хортиця 27 липня став підпал. Таку версію озвучив директор заповідника Максим Остапенко.

– Було кілька місць займання, тому, найімовірніше, йдеться про умисний підпал. Небезпека була серйозною через сильний вогонь та вітер. Крім того, через кілька центрів вогню було складно орієнтуватись, – зазначив він.

Пожежу на острові Хортиця між селищами Лісниче та балкою Генералка виявили о 13.30 27 липня.

Вогонь охопив 1 га території, 500 кв. м із яких – верховий ліс.

Підрозділи ДСНС пересувались пішки, гасили пожежу підручними засобами та за допомогою ранців із водою, тому що техніці було складно під’їхати.

Пожежу повністю ліквідували за три години. Після завершення операції чотири одиниці техніки залишились на місці для контролю ситуації. Вогнеборці перевіряли, чи не тліють осередки горіння, щоб запобігти повторному загорянню.

Небезпека була серйозною: директор заповідника Хортиця про пожежу на острові / 7 фотографий

Загалом у гасінні пожежі взяли участь 12 одиниць техніки, 65 представників особового складу запорізьких рятувальників, а також добровільна пожежна дружина заповідника, техніка міськводоканалу та лісництва.

Джерело: Громадське радіо, ДСНС