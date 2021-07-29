У мережі виклали відео, на якому видно, як впав літак на Прикарпатті поблизу села Шепарівці Коломийського району.

Як можна побачити, некерований борт раптово почав кружляти і втрачати висоту. Відразу після його падіння у небо піднявся густий чорний стовп диму.

Пізніше Об’єднана єврейська громада України повідомила, що в авіакатастрофі на Прикарпатті, яка сталася вдень 28 липня, загинули хасиди – громадяни США. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок в цей район.

Але в Івано-Франківській обласній державній адміністрації повідомили, що громадянство трьох загиблих іноземців внаслідок аварії спортивного літака WT-10 Advantic ще встановлюється.

Також в авіакатастрофі під Коломиєю загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк.

Він був досвідченим пілотом. Протягом останнього часу загиблий займався розвитком малої авіації в Коломиї, зокрема організував у місті багато авіафестивалів.