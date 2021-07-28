В авіакатастрофі, яка сталася в Івано-Франківській області поблизу села Шепарівці Коломийського району, загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Ігор Табанюк також був головою громадської організації Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації, яка займається розвитком коломийського летовища малої авіації.

ЗМІ пишуть, що перший політ він здійснив 40 років тому. А протягом останнього часу загиблий займався розвитком малої авіації в Коломиї, зокрема організував у місті багато авіафестивалів.

Свого часу в інтерв’ю проекту Ukraїner Ігор Табанюк говорив, що вважає себе “хворим” авіацією, і мріє, щоб багато людей теж полюбили цю справу.

Авіакатастрофа на Прикарпатті сталася 28 липня. В Івано-Франківській області поблизу села Шепарівці Коломийського району легкомоторний спортивний літак впав на дім. Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини.

На момент авіакатастрофи у будинку, куди впав літак, людей не було.

Джерело: Galka.if.ua

Фото: Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації