Екскурсійний політ: нові подробиці катастрофи легкомоторного літака на Прикарпатті

Стали відомі нові подробці катастрофи спортивного легкомоторного літака, що впав на житловий дім у селі Шепарівці Коломийського району в Івано-Франківській області.

Внаслідок цього загинули професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї 60-річний Ігор Табанюк, два громадянина США і громадянин Великої Британії.

Іноземцям було по 20 років.

За попередніми даними, молоді люди замовили екскурсійний політ на трьох осіб.

Ігор Табанюк, який керував літаком, також був головою громадської організації Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації, яка займається розвитком коломийського летовища малої авіації.

Перший політ він здійснив 40 років тому. А протягом останнього часу загиблий займався розвитком малої авіації в Коломиї, зокрема організував у місті багато авіафестивалів і навчав майбутніх пілотів.

Ігоря Табанюка називають суперпрофесіоналом і одним з найдосвідченіших пілотів України. Свого часу в інтерв’ю проекту Ukraїner він говорив, що вважає себе “хворим” авіацією, і мріє, щоб багато людей теж полюбили цю справу.

Авіакатастрофа на Прикарпатті сталася 28 липня. В Івано-Франківській області поблизу села Шепарівці Коломийського району легкомоторний спортивний літак впав на дім. Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини.

На момент авіакатастрофи у будинку, куди впав літак, людей не було.

Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Інші експертизи допоможуть встановити технічний стан літака і якість палива, яким його заправляли.