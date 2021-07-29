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Дмитро Кудрявцев |

На Закарпатті трьох туристів вразила блискавка: постраждалих доставили в лікарню

На Закарпатті трьох туристів вразила блискавка: постраждалих доставили в лікарню

На Закарпатті трьох туристів вразила блискавка, коли група з восьми осіб йшла по маршруту в районі гори Кругла Боржавського хребта.

Про це повідомив прес-центр місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства інцидент стався близько 13.00. Туристи повідомили, що потребують допомоги.

Для пошукових робіт було залучено співробітників та спецтехніку Воловецької рятувальної групи.

Постраждалих було виявлено близько 16.16. Їм надали долікарську допомогу, після чого рятувальники доставили потерпілих в СМТ Міжгір’я.

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Блискавка на Закарпатті

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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