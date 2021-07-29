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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Потрапив на відео: у Києві розбили скло на пішохідному мосту

Пошкодження на мосту в Києві

Невідомий вандал пошкодив два інформаційно-макетних скла на пішохідному мосту через Володимирський узвіз.

Руйнування було виявлено комунальниками вранці четверга, 29 липня, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

На склі було розміщено інформацію щодо технічних характеристик мосту, і вони не були частинами його конструкції. Саме полотно пошкоджено не було.

Комунальники вже написали заяву в поліцію, яка має розслідувати подію.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що зловмисник потрапив на камери відеоспостереження, розташовані на переході.

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У КМДА запропонували винуватцю події добровільно з’явиться до правоохоронних органів і заплатити штраф, в іншому випадку йому загрожує позбавлення волі.

Потрапив на відео: у Києві розбили скло на пішохідному мосту
Потрапив на відео: у Києві розбили скло на пішохідному мосту
Потрапив на відео: у Києві розбили скло на пішохідному мосту
Потрапив на відео: у Києві розбили скло на пішохідному мосту
Потрапив на відео: у Києві розбили скло на пішохідному мосту / 2 фотографии

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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