Туреччину охопили лісові пожежі. Інформації про постраждалих або загиблих українців поки немає.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив посольству України в Туреччині та консульству України в Анталії тримати на особливому контролі потреби українців в Туреччині.

– Інформації про наявність загиблих або постраждалих громадян України на цей момент немає. Консульство України в Анталії перебуває на зв’язку з туроператорами регіону, які поки не фіксують масових звернень від громадян України або повідомлень про загрозу їхньому життю або здоров’ю, – повідомили в МЗС України.

У міністерстві зазначили, що турецька влада вже взяла під контроль пожежі поруч з готелями в провінції Анталія. Осередки займання розташовані приблизно в 70 км від міста.

Також МЗС поінформували, що сьогодні виникли нові пожежі недалеко від Мармариса і Бодрума. У Бодрумі в безпосередній близькості від готелів пожежа узята під контроль.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС України просить українців негайно звертатися на гарячу лінію Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

За останніми даними, внаслідок пожеж загинуло троє людей. Близько 60 людей постраждали – у них утруднене дихання та опіки. Їх госпіталізували в лікарню.

Більше про пожежі в Туреччині читайте в матеріалі.