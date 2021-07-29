У місті Конотоп сталася пожежа у житловому будинку, розташованому на вулиці Олени Теліги. Повідомлення про загорання надійшло від сусідки, яка побачила сильний дим з вікна будинку.

На місце події виїхали рятувальники. Коли вони прибули, то побачили, що полум’я охопило стелю на площі до 20 кв. м, перекриття – до 15 кв. м, двері, вікна, меблі та інші побутові речі.

Через швидке розповсюдження вогню міг запалати весь житловий будинок та сусідський гараж, що розташований поруч. Вогнеборцям довелося гасити полум’я у складних умовах.

Для безперебійної подачі води, автоцистерни заправляли від пожежного гідранта, розташованого на відстані до 1 км від місця спалаху полум’я.

Пожежу вдалося ліквідувати лише через годину після прибуття рятувальників. Для гасіння вогню залучили дві одиниці спеціальної техніки та вісім вогнеборців.

За даними ДСНС, за останню добу в Україні сталося понад 350 пожеж, серед яких 78 випадків – у житлових секторах.