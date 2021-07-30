Залишилась без волосся: на Рівненщині дівчина отримала опіки після візиту до перукаря

На Рівненщині 18-річна Анастасія після візиту до перукаря отримали глибокі опіки голови та облисіння. Дівчина записалася до майстера за порадою подруги на мелірування.

Сама ж перукарка працює вдома. За свої послуги вона взяла 350 гривень.

Дівчина забажала гарно пофарбувати волосся і водночас зекономити, не пішовши до професійного салону краси.

Однак як тільки перукарка нанесла на волосся дівчини фарбу, то клієнтка одразу відчула пекельний біль.

– Сильно почала пекти голова. Та перукарка сказала, що при меліруванні це нібито нормально, – каже постраждала Анастасія Котик.

Після цього шкіра на голові дівчини почала злізати разом із пасмами.

За кілька днів Анастасію госпіталізували в обласний опіковий центр. За словами медиків, рана була надзвичайно глибокою.

– Досить глибокий опік. З пошкодженням шкіри на всю глибину – аж до кістки. Цей опік передбачає пересадку шкіри й пластичні операції, – каже лікар-комбустіолог Петро Соловей.

Хоч зараз майстер й ігнорує Анастасію та не відповідає на телефонні дзвінки, але гроші за свої послуги повернула.

30-річна майстриня, яка невдало пофарбувала дівчині волосся, в жодному із салонів краси не працює і, ймовірно, опановувала перукарське мистецтво самостійно.

За інформацією правоохоронця Григорія Гольонка, жінка займалася підприємницькою діяльністю без відповідних документів.

– У зв’язку з цим на перукарку склали адмінпротокол, який передбачає штраф від 17 до 34 тис. грн, – пояснив Гольонко.

Окрім цього, перукарці може загрожувати і кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень з необережності.