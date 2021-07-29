Зруйновані дороги та будинки – наслідки негоди в Чернівцях

Чернівці в четвер, 29 липня, накрив сильна злива. Затопило кілька вулиць, у воді застрягають автомобілі. Також частково зруйнована інфраструктура міста.

За даними місцевого видання, затопило вулиці Богдана Хмельницького і Гагаріна. На перехресті цих вулиць у потоці води застряють автомобілі.

У центрі міста і на околицях вулиці перетворилися на річки. Водночас швидкі потоки води руйнують асфальт на дорогах.

У результаті повені також постраждали будинки: на деяких дворах спостерігаються руйнування. Зокрема, на вулиці Кобзарській з приватного нового будинку зірвало дах і обірвало електропроводи.

На вулиці Першотравневій дерево впало на дроти. Також повідомляється, що на вулиці Небесної Сотні зламалася береза і нависає над дорогою.

Зруйновані дороги, автомобілі у воді та повалені дерева: Чернівці накрила негода / 7 фотографий

Крім цього, через негоду в Чернівцях зупинилися всі тролейбуси.

У Департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівців просять городян повідомляти про всі ситуації, що трапилися в результаті грози. Для цього варто зателефонувати за номерами 15-80 або 050 222 15 80.

Нагадаємо, завтра, 30 липня, погода в Україні буде спекотною – стовпчики термометрів покажуть до +32 градусів тепла. У південно-східних областях очікуються дощі з грозами.

Джерело: АСС, Молодий буковинець

Фото: АСС, Молодий буковинець